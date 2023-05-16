"На фоне последовательных усилий нашей страны по созданию в Центральной Азии зоны мира, доверия и сотрудничества вызывает особое беспокойство стремление некоторых западных стран подорвать стабильность и безопасность региона, ослабить его экономическое развитие, в том числе посредством санкционных угроз, - сказал Небензя. - Ничего хорошего из этого не выйдет. В первую очередь это касается тех, кто пытается так неприкрыто навязывать свое видение картины мира, весьма далекое от миролюбивого".