Сенатор Цеков оценил попытки ЦРУ вербовать россиян через Telegram
США ощущают себя настолько «великими» и «исключительными», что не стесняются откровенно рассказывать о своих намерениях. Такое мнение в интервью ФАН озвучил сенатор Сергей Цеков, комментируя новость о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США открыто начало вербовать жителей России в Интернете, используя мессенджер Telegram.
«Они пытаются выставить себя настолько «великими», что не стесняются публиковать свои доклады, в которых они откровенно рассказывают, как будут действовать в отношении России. Не стесняются говорить о том, что им без разницы выиграет Украина или нет, они цинично заявляют о том, что будут вмешиваться в дела других государств, будут пытаться свергать легитимные, но неудобные для них правительства. Обратите внимание, что они делают это все открыто», — отметил Цеков.
В Telegram-канале ЦРУ, ссылку на который приводит CNN, опубликовано видео на русском языке с инструкциями о том, как анонимно связаться со спецслужбой. В посте, который следует за видео, утверждается, что американским разведчикам интересна «информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации».