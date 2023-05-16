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Сенатор Цеков оценил попытки ЦРУ вербовать россиян через Telegram

США ощущают себя настолько «великими» и «исключительными», что не стесняются откровенно рассказывать о своих намерениях. Такое мнение в интервью ФАН озвучил сенатор Сергей Цеков, комментируя новость о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США открыто начало вербовать жителей России в Интернете, используя мессенджер Telegram.

Сенатор Цеков оценил попытки ЦРУ вербовать россиян через Telegram
© РИА Новости

«Они пытаются выставить себя настолько «великими», что не стесняются публиковать свои доклады, в которых они откровенно рассказывают, как будут действовать в отношении России. Не стесняются говорить о том, что им без разницы выиграет Украина или нет, они цинично заявляют о том, что будут вмешиваться в дела других государств, будут пытаться свергать легитимные, но неудобные для них правительства. Обратите внимание, что они делают это все открыто», — отметил Цеков.

В Telegram-канале ЦРУ, ссылку на который приводит CNN, опубликовано видео на русском языке с инструкциями о том, как анонимно связаться со спецслужбой. В посте, который следует за видео, утверждается, что американским разведчикам интересна «информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации».

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