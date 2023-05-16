Сенатор Цеков оценил попытки ЦРУ вербовать россиян через Telegram

«Они пытаются выставить себя настолько «великими», что не стесняются публиковать свои доклады, в которых они откровенно рассказывают, как будут действовать в отношении России. Не стесняются говорить о том, что им без разницы выиграет Украина или нет, они цинично заявляют о том, что будут вмешиваться в дела других государств, будут пытаться свергать легитимные, но неудобные для них правительства. Обратите внимание, что они делают это все открыто», — отметил Цеков.