Захарова ответила на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинских властей террористами после признания руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в причастности Киева к подрывам россиян. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, пособники террористов. В ООН опять не заметят?», — прокомментировала Захарова.

Ранее Буданов, отвечая на вопрос, сможет ли Киев «достать» российского телеведущего Владимира Соловьева или философа Александра Дугина заявил, что Украина «достала уже многих, в том числе публичных и медийных личностей».