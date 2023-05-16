Захарова ответила на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинских властей террористами после признания руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в причастности Киева к подрывам россиян. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
«Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, пособники террористов. В ООН опять не заметят?», — прокомментировала Захарова.
Ранее Буданов, отвечая на вопрос, сможет ли Киев «достать» российского телеведущего Владимира Соловьева или философа Александра Дугина заявил, что Украина «достала уже многих, в том числе публичных и медийных личностей».
Также Буданов, комментируя обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сказал, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».