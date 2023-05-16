В ГД призвали МВД разъяснить, что сочетание желтого и синего - не повод для задержания

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения о том, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Призываю МВД внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний», — заявил вице-спикер Госдумы.

По мнению Даванкова, такой путь является «абсурдным», поскольку, если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, а сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить политическую партию ЛДПР.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) директриса школы пожаловалась в полицию на мать ученицы, который пришла на занятия с желто-синими косичками.