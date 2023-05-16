Ли Хуэй - опытный дипломат и переговорщик. Несколько лет он работал послом в нашей стране. Он хорошо знает повестку европейской безопасности, осведомлен о происходящем на постсоветском пространстве, а также погружен в аспекты российско-китайского взаимодействия во всех областях - и в экономике, и в политике, и в военной сфере. Поэтому от встреч Ли Хуэя с уполномоченными лицами в России и в европейских государствах, в том числе на Украине, стоит ожидать поиска точек соприкосновения относительно предложенного ранее председателем КНР Си Цзиньпином плана мирного урегулирования по украинскому вопросу.



Андрей Губин Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук