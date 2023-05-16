«Поиск точек соприкосновения»: политолог о европейском турне спецпредставителя КНР
Политолог Андрей Губин в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями от европейского турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, в которое дипломат отбыл с миссией урегулирования конфликта на Украине.
15 мая Хуэй отправился в Европу для обсуждения вопроса политического урегулирования украинского кризиса. В ходе поездки он посетит Россию и Украину, а также Польшу, Францию и Германию. Известно, что в Киеве спецпредставитель КНР будет 16 и 17 мая.
Ли Хуэй - опытный дипломат и переговорщик. Несколько лет он работал послом в нашей стране. Он хорошо знает повестку европейской безопасности, осведомлен о происходящем на постсоветском пространстве, а также погружен в аспекты российско-китайского взаимодействия во всех областях - и в экономике, и в политике, и в военной сфере. Поэтому от встреч Ли Хуэя с уполномоченными лицами в России и в европейских государствах, в том числе на Украине, стоит ожидать поиска точек соприкосновения относительно предложенного ранее председателем КНР Си Цзиньпином плана мирного урегулирования по украинскому вопросу.
Андрей Губин Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук
Европейское турне Ли Хуэя говорит о том, что Пекин как полноправный участник международных отношений и постоянный член Совета безопасности ООН не снимает с себя ответственности в вопросе решения глобальных проблем, отметил аналитик.
"Китай, конечно, заинтересован в решении всех насущных и крайне серьезных международных проблем, к которым, бесспорно, относится и ситуация на Украине. Но китайское видение, насколько мы знаем, было встречено критикой, в частности в Европе. Поэтому задачей Ли Хуэя, помимо прочего, будет разъяснение позиции Пекина руководителям европейских государств с тем, чтобы по крайней мере склонить их к переговорам, к какой-то более продуктивной позиции, к невыдвижению заранее невыполнимых условий", — сказал эксперт.
Губин подчеркнул, что позиция российской стороны по конфликту на Украине "хорошо известна Китаю".
"И в общем-то Китай ее по большей части разделяет либо выражает понимание, при этом не во всем поддерживает. Это связано прежде всего с новыми территориями и вызвано определенными особенностями восприятия территориальной целостности Пекином. Но самое главное, что китайское руководство доводило до мировой общественности факт своей обеспокоенности вопросами европейской безопасности, а также возможностью начала глобального конфликта. Поэтому Китай будет предпринимать усилия для поиска взаимоприемлемых вариантов", — отметил собеседник.
Вместе с тем политолог призвал не возлагать всю ответственность по урегулированию ситуации на Украине только на Китай.
"Несмотря на сильные переговорные позиции, несмотря на опыт и определенные личные качества господина Ли Хуэя, конечно, многое будет зависеть и от лидеров европейских государств. Пока, к сожалению, каких-то разумных идей с их стороны мы не увидели", — заключил эксперт.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин внимательно следит за обстановкой на Украине и стремится принимать активное участие в процессе мирного урегулирования кризисной ситуации в этой стране. Он напомнил, что Китай намерен придерживаться четырех принципов по украинскому конфликту, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином (уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов для урегулирования конфликта).