Путин обсудит с кабмином повышение доступности товаров в новых регионах

Президент России Владимир Путин в среду в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с правительством РФ по вопросам повышения доступности товаров в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщала пресс-служба Кремля, докладчиками выступят вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский.

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Цены в новых субъектах

Глава государства на совещании с кабмином в середине апреля обращал внимание на высокие цены в новых регионах, указывал на их несоответствие достаточно скромному уровню доходов местных жителей. Российские власти, отмечал в этой связи президент, должны работать над устранением этого дисбаланса.

Тогда же он подчеркивал, что уровень доходов граждан связан с уровнем развития экономики, поэтому для ликвидации несоответствия цен и зарплат потребуется время. При этом, по словам Путина, некоторые меры для исправления сложившейся ситуации можно принять достаточно оперативно. Так, указывал глава государства, стоит заняться поддержкой сельхозпроизводителей в новых субъектах РФ, расширением возможности переработки их продукции на месте, привлечением инвестиций из других регионов, созданием там баз хранения производимых на новых территориях товаров.

Кроме того, важным шагом к снижению напряженности на продовольственном и других потребительских рынках должно стать расширение пунктов пропуска на этих территориях. Как отмечал президент, при этом нужно принимать во внимание вопросы безопасности, увеличивать количество досмотровых комплексов и обслуживающих их сотрудников.

Российские власти, обещал Путин, продолжат обсуждать эти и другие меры по повышению доступности товаров в новых субъектах.

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