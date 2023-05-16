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Путин 17 мая обсудит с кабмином повышение доступности товаров в новых регионах

Российский лидер Владимир Путин в среду, 17 мая, обсудит с кабмином повышение доступности товаров в новых регионах страны.

Путин обсудит с кабмином повышение доступности товаров в новых регионах
© globallookpress.com

Об этом сообщили в Кремле.

«Профильная тема — повышение доступности товаров в новых субъектах России», — говорится в сообщении.

С докладами выступят заместитель председателя Правительства Денис Мантуров и глава ФАС Максим Шаскольский.

Ранее Путин заявил, что все меры социально-экономического развития в новых регионах будут выполнены, все ресурсы для этого есть.

Также Путин заявил, что восстановительные работы в новых регионах России ведутся высокими темпами.

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