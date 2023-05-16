$79.10+1.9086.09+1.84

Медведев сообщил о планах РФ увеличивать выпуск вооружений и военной техники

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о планах страны максимально наращивать выпуск вооружений и военной техники на фоне выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующее заявление он сделал в Telegram.

Медведев анонсировал увеличение выпуска военной техники после денонсации ДОВСЕ
© РИА Новости

«Будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», — подчеркнул он.

По словам зампреда Совбеза, препятствий по размещению оружия «там, где мы хотим» для России нет, поскольку государство нацелено на защиту своих национальных интересов.

Госдума 16 мая приняла закон, денонсирующий Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

ДОВСЕ был подписан в 1990 году странами-членами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора (ОВД, включала СССР и европейские страны социалистического содружества).

Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, страны Запада не без тревоги отреагировали на выход России из ДОВСЕ.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий