Медведев анонсировал увеличение выпуска военной техники после денонсации ДОВСЕ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о планах страны максимально наращивать выпуск вооружений и военной техники на фоне выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующее заявление он сделал в Telegram.

«Будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», — подчеркнул он.

По словам зампреда Совбеза, препятствий по размещению оружия «там, где мы хотим» для России нет, поскольку государство нацелено на защиту своих национальных интересов.

Госдума 16 мая приняла закон, денонсирующий Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

ДОВСЕ был подписан в 1990 году странами-членами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора (ОВД, включала СССР и европейские страны социалистического содружества).