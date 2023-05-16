В Кремле отреагировали на создание ЦРУ канала в Telegram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и другие спецслужбы стран Запада не ослабляют активности на территории Российской Федерации. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о создании американской разведслужбой Telegram-канала, в котором с помощью пропагандистских материалов ведется вербовка граждан России.

«Честно говоря, пока не обращали внимания. Не располагаю информацией, не знаю, но убежден, что наши специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Сегодня стало известно, что ЦРУ создало канал в Telegram, где этой ночью было опубликовано видео на русском языке пропагандистского характера. В следующей за видеоматериалом публикации говорится, что управлению интересны сведения, в частности, о российской экономике или высшем руководстве страны. В настоящий момент на канал подписались почти 3 000 человек.