Медведев анонсировал увеличение выпуска военной техники после денонсации ДОВСЕ

После денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Россия будет максимально увеличивать выпуск вооружений. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Россия также будет выпускать больше военной и специальной техники, а также средств поражения, сказал Медведев, подчеркнув , что актуальность для Москвы ДОВСЕ утратил в 2007 году, когда президент России Владимир Путин приостановил участие России в договоре.

«Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы», — написал политик.

16 мая Государственная дума приняла закон о денонсации ДОВСЕ. Как уточнил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Договор уже давно существует лишь на бумаге, а его денонсация только укрепит безопасность страны.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году 16 странами НАТО и 6 государствами Организации Варшавского договора (ОВД). Документ устанавливал ограничения по количество обычных вооружений и техники в Европе для Североатлантического альянса и ОВД.