В Госдуме оценили идею о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года

Законопроекты, предлагавшие ограничить продажу алкоголя лицам моложе 21 года были отклонены, но окончательное решение все еще не принято. Разумные ограничения доступа к алкоголю, связанные с возрастом, временем и прочим могут быть полезны обществу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.

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«Было несколько подобных инициатив, вносимых отдельными депутатами, субъектами, они рассматривались, но были отклонены. Впрочем, окончательное решение не принято, вопрос все еще рассматривается, — сказал Куринный. — Я, как врач, всегда за разумные ограничения доступа к алкоголю, связанные с возрастом, временем и прочим».

Депутат подчеркнул, что государство должно работать с проблемой алкоголизации населения. Алкоголизм, по его словам, наносит огромный ущерб государству, потому ограничения его продажи являются общей международной практикой.

«Вероятно, в возрасте 21 года люди становятся более разумными, способными отвечать за свои действия, не поддаваться сиюминутным удовольствиям», — допустил собеседник «Ленты.ру».