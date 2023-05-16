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В Госдуме оценили идею о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года

Законопроекты, предлагавшие ограничить продажу алкоголя лицам моложе 21 года были отклонены, но окончательное решение все еще не принято. Разумные ограничения доступа к алкоголю, связанные с возрастом, временем и прочим могут быть полезны обществу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.

В Госдуме оценили идею о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года
© Lenta.ru

«Было несколько подобных инициатив, вносимых отдельными депутатами, субъектами, они рассматривались, но были отклонены. Впрочем, окончательное решение не принято, вопрос все еще рассматривается, — сказал Куринный. — Я, как врач, всегда за разумные ограничения доступа к алкоголю, связанные с возрастом, временем и прочим».

Депутат подчеркнул, что государство должно работать с проблемой алкоголизации населения. Алкоголизм, по его словам, наносит огромный ущерб государству, потому ограничения его продажи являются общей международной практикой.

«Вероятно, в возрасте 21 года люди становятся более разумными, способными отвечать за свои действия, не поддаваться сиюминутным удовольствиям», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Минздрав России рассматривает возможность увеличить до 21 года минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя. Отмечается, что вопрос об ужесточении правил Минздрав рассматривает в связи с превышением запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения.

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