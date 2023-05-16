Политолог оценил заявление о готовности новых стран поддержать санкции против РФ
Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Михаила Галузина о готовности некоторых страны Центральной Азии присоединиться к западным санкциям против России из-за опасений брать на себя соответствующие риски.
Это заявление Галузина не о том, что такое решение было принято рядом стран Центральной Азии. Это, скорее, заявление о том, что оно может быть ими принято в том случае, если Россия и Китай ничего не будут делать. Слова замглавы МИД РФ - побуждение к тому, чтобы Россия заняла более активную позицию в работе со странами Центральной Азии - и непосредственно, и через своих друзей в Китае.
Давление на государства Центральной Азии со стороны американцев действительно очень высокое - им буквально выкручивают руки. Поэтому эти страны напрямую обращаются в Москву и Пекин и говорят: "У нас очень высокие риски, на нас оказывается страшное давление, вы нам как-то помогите, иначе мы будем вынуждены пойти по пути санкций". Здесь западные страны пользуются своим доминирующим положением в том, что называется "глобальная инфраструктура современности". Это, например, SWIFT, это различные финансовые компании, это высокотехнологичные товары и так далее.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Государства Центральной Азии хотели бы одновременно сохранить максимально хорошие отношения с Россией и при этом не ссориться с США и странами Евросоюза, которые все больше используют свое положение как оружие, отметил политолог.
"Сложилась уникальная ситуация, которой не было раньше - в ней огромное количество различных параметров. Ведь США и ЕС могут "ударить" по десяткам различных направлений, но при этом и Россия также может ответить на недружественные акции каких-то среднеазиатских стран", — сказал эксперт.
Вместе с тем Марков подчеркнул, что некоторые страны Центральной Азии "уже частично пошли по пути ограничительных мер в отношении России".
"Туда неоднократно летали американские и европейские эмиссары, и конкретные действия уже начались. Например, это ограничение возможности регистрации банковских карт для российских граждан или для российского бизнеса. То есть многие ограничения уже есть. Но насколько далеко они готовы идти по пути таких ограничений - никто не знает", — заявил он.
Марков назвал заявление Галузина "словесной интервенцией, которая тоже является частью борьбы".
"Такие заявления тоже имеют значение. Они говорят о том, что в РФ следят за этой ситуацией, что видят угрозу российским интересам, что в случае недружественных акций Москва будет вынуждена отвечать, при этом для среднеазиатских стран ущерб может быть выше... Думаю, что эта словесная интервенция замминистра иностранных дел сейчас будет активно обсуждаться в столицах среднеазиатских государств", — сказал политолог.
Ранее Галузин заявил, что позиция Москвы и властей стран Центральной Азии в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадает, однако некоторые государства региона дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам и могут присоединиться к санкциям против России.