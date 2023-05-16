Это заявление Галузина не о том, что такое решение было принято рядом стран Центральной Азии. Это, скорее, заявление о том, что оно может быть ими принято в том случае, если Россия и Китай ничего не будут делать. Слова замглавы МИД РФ - побуждение к тому, чтобы Россия заняла более активную позицию в работе со странами Центральной Азии - и непосредственно, и через своих друзей в Китае.



Давление на государства Центральной Азии со стороны американцев действительно очень высокое - им буквально выкручивают руки. Поэтому эти страны напрямую обращаются в Москву и Пекин и говорят: "У нас очень высокие риски, на нас оказывается страшное давление, вы нам как-то помогите, иначе мы будем вынуждены пойти по пути санкций". Здесь западные страны пользуются своим доминирующим положением в том, что называется "глобальная инфраструктура современности". Это, например, SWIFT, это различные финансовые компании, это высокотехнологичные товары и так далее.

Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований