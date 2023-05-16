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Рябков заявил, что страны НАТО продолжают гнуть линию на расширение альянса

Страны Североатлантического альянса продолжают упрямо гнуть линию на его расширение, ситуация меняется к худшему, и Москва делает из этого выводы, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков: страны НАТО продолжают гнуть линию на расширение альянса
© ТАСС

"Мы видим, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть свою линию на расширение альянса. Произошло вступление в Североатлантический договор Финляндии, <...> на подходе - Швеция, несмотря на известные трудности, так что ситуация к лучшему не меняется, она меняется, к сожалению, к худшему. Мы из этого делаем свои выводы", - отметил замминистра иностранных дел.

"Это, конечно, фактор, который нам придется учитывать в прямом смысле слова при проведении соответствующих мероприятий в военной сфере, балансируя последствия этого шага с точки зрения обеспечения нашей безопасности", - подчеркнул Рябков.

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