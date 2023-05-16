Рябков: страны НАТО продолжают гнуть линию на расширение альянса

"Мы видим, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть свою линию на расширение альянса. Произошло вступление в Североатлантический договор Финляндии, <...> на подходе - Швеция, несмотря на известные трудности, так что ситуация к лучшему не меняется, она меняется, к сожалению, к худшему. Мы из этого делаем свои выводы", - отметил замминистра иностранных дел.