Рябков: страны НАТО продолжают гнуть линию на расширение альянса

Страны Североатлантического альянса продолжают упрямо гнуть линию на его расширение, ситуация меняется к худшему, и Москва делает из этого выводы, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы видим, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть свою линию на расширение альянса. Произошло вступление в Североатлантический договор Финляндии, <...> на подходе - Швеция, несмотря на известные трудности, так что ситуация к лучшему не меняется, она меняется, к сожалению, к худшему. Мы из этого делаем свои выводы", - отметил замминистра иностранных дел.
"Это, конечно, фактор, который нам придется учитывать в прямом смысле слова при проведении соответствующих мероприятий в военной сфере, балансируя последствия этого шага с точки зрения обеспечения нашей безопасности", - подчеркнул Рябков.