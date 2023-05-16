Госдума 16 мая приняла закон, денонсирующий Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году странами-членами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора (ОВД, включала СССР и европейские страны социалистического содружества). Целью этого договора было установить военное равновесие между двумя блоками (они соглашались иметь равное количество вооружений) и в целом сократить число оружия в армиях Европы.

ДОВСЕ предусматривал ограничения в отношении различных вооружений и военной техники, включая танки, боевые бронемашины, артиллерию, вертолеты и боевые самолеты. В договоре также были предусмотрены механизмы взаимной проверки и информационного обмена между странами-участницами.

В 1999-м договор был адаптирован с учетом распада СССР и новых реалий (в НАТО вошли некоторые страны ОВД). Однако страны альянса не ратифицировали адаптированную версию и продолжили ориентироваться на положения 1990 года. В итоге численность вооружений в странах альянса превысила квоты, обозначенные в адаптированной версии, которой придерживалась Россия.

В 2007 году РФ заморозила действие ДОВСЕ и связанных с ним международных договоров. Это решение было принято в ответ на расширяющуюся противоракетную оборону НАТО в Европе, размещение военных баз в странах-членах НАТО вблизи границ России и другие обстоятельства, которые Москва сочла угрозой своей безопасности.