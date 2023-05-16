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Власти Крыма попросят отменить акт о передаче полуострова УССР

Глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил депутатам составить обращение в Конституционный суд (КС) России с просьбой отменить акт 1954 года о передаче полуострова от РСФСР Украинской ССР. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Крыма попросят отменить акт о передаче полуострова УССР
© globallookpress.com

Константинов подчеркнул, что отмена советского акта окончательно закроет страницу с нахождением Крыма в составе УССР и затем Украины. По его словам, крымские власти откладывали обращение в КС, «жалея чувства отдельных товарищей», но «настало время поставить в этом деле точку».

«В политическом плане мы, конечно, все сделали в 2014 году, но в правовом... Для этого следует дать юридическую оценку процесса передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», - подчеркнул глава крымского парламента.

Он назвал процесс передачи Крыма УССР «политически ничтожным политико-правовым недоразумением», «осуществленным с грубейшим нарушением» Конституции СССР.

Крым был передан УССР в феврале 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР. Решение объяснили «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной».

В 1993 году Верховный Совет России принял резолюцию, которая объявляла решение о передаче Севастополя Украине незаконным, Совбез ООН тогда осудил эту резолюцию.

В 2014-м, после присоединения Крыма к РФ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы работают над законопроектом, признающим передачу Крыма УССР незаконной. Сенатор Игорь Морозов тогда заявил, что решение было принято без референдума, который предусматривала Конституция СССР.

В 2015 году в ответе Генпрокуратуры на запрос лидера «Справедливой России» Сергея Миронова также указали, что передача Крыма противоречила советскому законодательству.

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