Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выход из ДОВСЕ и его денонсация в полной мере отвечают национальным интересам обеспечения безопасности РФ

Госдума во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

"Окончательный выход из ДОВСЕ и его денонсация в полной мере отвечают национальным интересам обеспечения безопасности России", - сказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения.