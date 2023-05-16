Рябков: Москва не обсуждает с США ослабление санкций

Москва не обсуждает с Вашингтоном вопрос ослабления антироссийских санкций, подобные сообщения являются вбросом и не имеют никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских тюрьмах россиян. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Вашингтон изучает возможность ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение американцев, арестованных в России.

"Нет, мы не обсуждаем вопросы американской санкционной политики по принципиальным соображениям. Не делали это раньше, не делаем и сейчас", — подчеркнул замминистра.

"Сотни циклов введения американских санкций не привели к ослаблению российской экономики. Санкции США носят нелегитимный характер, они продиктованы сугубо антироссийской геополитической линией Вашингтона и американских элит, которые не видят ничего, кроме задачи нанесения Российской Федерации „стратегического поражения“, — сказал Рябков, добавив, что „предмета для обсуждения здесь нет вообще“.