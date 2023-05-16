$79.10+1.9086.09+1.84

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что в данный момент нет возможности вернуться к ДОВСЕ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в данный момент нет возможности вернуться к Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о такой возможности, передает РИА Новости.

Рябков: "В данный момент нет возможности вернуться к ДОВСЕ"
© РИА Новости

«Нет, конечно», — сказал Рябков.

Обсуждать этот и другие вопросы, по его словам, можно будет когда закончится «штормовой» период отношений РФ с Западом, и он откажется от своей враждебной политики.

Он также заявил, что Россия располагает информацией о том, что некоторые восточноевропейские страны нарушили положения ДОВСЕ.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий