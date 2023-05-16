Рябков: "В данный момент нет возможности вернуться к ДОВСЕ"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в данный момент нет возможности вернуться к Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о такой возможности, передает РИА Новости.

«Нет, конечно», — сказал Рябков.

Обсуждать этот и другие вопросы, по его словам, можно будет когда закончится «штормовой» период отношений РФ с Западом, и он откажется от своей враждебной политики.

Он также заявил, что Россия располагает информацией о том, что некоторые восточноевропейские страны нарушили положения ДОВСЕ.