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Володин прибыл в Минск с рабочим визитом

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин прибыл в Минск с рабочим визитом на заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщает РИА Новости.

Володин прибыл в Минск с рабочим визитом
© РИА Новости

Отмечается, что в ходе визита Володин встретится с главами делегаций стран-членов ОДКБ. Также сегодня Володин планирует посетить Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Минске 18 мая - на ней планируется обсудить вопросы гармонизации законодательств государств - членов ОДКБ. Кроме того, будут рассмотрены модельные законы по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Еще одной темой обсуждения на ассамблее станет противодействие употреблению наркотиков среди молодежи.

В прошлом году ПА ОДКБ приняла заявление о недопустимости разработки биологического оружия.

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