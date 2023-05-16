Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о поражении России в геополитическом плане. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Медведева, проиграл в этой ситуации «примитивный курс НАТО с претензией на исключительность».

«В 2022 году... НАТО лениво посылала нас, когда дело касалось гарантий безопасности... И теперь все страны-члены НАТО засыпают и просыпаются с мыслями о России», - заявил зампред Совбеза.

Ранее Макрон сделал заявление о том, что Россия потерпела геополитическое поражение, начала впадать в вассальную зависимость от Китая и заставила сомневаться своих исторических союзников.