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Медведев ответил Макрону на заявление о «геополитическом поражении России»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о поражении России в геополитическом плане. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Медведева, проиграл в этой ситуации «примитивный курс НАТО с претензией на исключительность».

«В 2022 году... НАТО лениво посылала нас, когда дело касалось гарантий безопасности... И теперь все страны-члены НАТО засыпают и просыпаются с мыслями о России», - заявил зампред Совбеза.

Ранее Макрон сделал заявление о том, что Россия потерпела геополитическое поражение, начала впадать в вассальную зависимость от Китая и заставила сомневаться своих исторических союзников.

Макрон заявил о проигрыше России в конфликте на Украине

По мнению французского лидера, Россия усилила свою экономическую и политическую связь с Китаем, это, в свою очередь, сказалось на потере суверенитета страны и ее влияния.

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