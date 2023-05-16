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Медведев ответил на заявление Макрона о геополитическом поражении России

В глобальном конфликте проиграла политика стран НАТО с их претензией на исключительность, а не Россия. Об этом, отвечая на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о геополитическом поражении России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

Медведев ответил на заявление Макрона о геополитическом поражении России
© Lenta.ru

Макрон ранее заявлял, что Россия уже потерпела геополитическое поражение в конфликте на Украине. По его словам, на это указывает зависимость Москвы от КНР, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Медведев напомнил, что год назад страны НАТО не слушали Россию по вопросам гарантий безопасности, говоря о том, что на это нет времени.

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