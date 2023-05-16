Медведев ответил на заявление Макрона о геополитическом поражении России
В глобальном конфликте проиграла политика стран НАТО с их претензией на исключительность, а не Россия. Об этом, отвечая на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о геополитическом поражении России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.
Макрон ранее заявлял, что Россия уже потерпела геополитическое поражение в конфликте на Украине. По его словам, на это указывает зависимость Москвы от КНР, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Медведев напомнил, что год назад страны НАТО не слушали Россию по вопросам гарантий безопасности, говоря о том, что на это нет времени.