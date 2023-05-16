Захарова прокомментировала появление Telegram-канала ЦРУ для вербовки россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Telegram-канала ЦРУ для вербовки россиян станет «очень удобным ресурсом для отслеживания обращающихся». Об этом сообщает РБК.

Ранее в ЦРУ объявили, что решили завести Telegram-канал для связи с россиянами. На канале опубликовали видео на русском языке, главные герои которого - разочарованные российские госслужащие, которые решают пойти на контакт с ЦРУ. В видео содержится призыв к россиянам «связаться с ЦРУ безопасным образом» и даны ссылки на инструкции, как это сделать.

Представители ЦРУ подтвердили CNN подлинность канала.

Осенью 2022 года заместитель директора ЦРУ Дэвид Марлоу заявил, что американская разведка готова к сотрудничеству с россиянами, недовольными политикой РФ по Украине.

Он подчеркнул, что украинский кризис открыл возможности для западных спецслужб по вербовке недовольных россиян. По его словам, сотрудники ЦРУ ищут по всему миру россиян, «которым это так же противно, как и им».