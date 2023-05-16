Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.

«Детская педальная машинка ваш Абрамс. Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72», — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что Т-72 превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.

Ранее стало известно, что потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наёмников.