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Кадыров назвал танк Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.

«Детская педальная машинка ваш Абрамс. Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72», — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что Т-72 превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.

Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams

Ранее стало известно, что потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наёмников.

Пушилин сообщал, что на Авдеевском и Артёмовском направлениях в ДНР замечена новая западная техника из последних поставок.

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