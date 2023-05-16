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На госорганы в новых регионах запланировали потратить ₽1,9 трлн за 3 года

В 2024-2026 годах для работы федеральных госорганов в новых регионах планируется направить ₽1, 88 трлн. Об это пишет РБК со ссылкой на проект бюджета от Минфина. Окончательное формирование документа должно завершиться к 1 июня.

На госорганы в новых регионах запланировали потратить ₽1,9 трлн за 3 года
© РИА Новости

Речь идет о финансировании в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях на три года.

С годами траты будут постепенно расти. Так, в 2024 году совокупные расходы на работу федеральных госорганов в четырех субъектах запланированы на уровне около 590 млрд руб., в 2025 году — уже 625,9 млрд руб., а в 2026-м — до 666,7 млрд руб.

Предполагается, что средства будут распределены следующим образом по четырем направлениям: 939,7 млрд руб. пойдут на обеспечение деятельности «иных федеральных государственных органов» на территориях новых субъектов. 569,9 млрд руб. обеспечат работу федеральных органов исполнительной власти.

367,8 млрд руб. пойдут на создание территориальных органов «отдельных» федеральных органов исполнительной власти.

4 млрд руб. потратятся на создание федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора — центров гигиены и эпидемиологии.

7 мая заместитель премьер-министра России Дмитрий Чернышенко совершил рабочую поездку в Запорожскую и Херсонскую область, в рамках которой дал ряд поручений по развитию регионов.

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