В МИД РФ указали на жесткие методы США для сохранения гегемонии

Американские власти используют методы государственного терроризма в попытке сохранить свою гегемонию в мире, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина.

По его словам, такие методы Вашингтон использует также в Центрально-Азиатском регионе. По словам дипломата, Соединенные Штаты пытаются «цепляться за ускользающую позицию единоличного ментора». Он отметил, что Америка не стесняется использовать для этого любые методы.

Также замминистра указал, что против России западные страны развернули агрессию во всех сферах.

До этого Галузин говорил, что Украина превратилась в расходный материал политики коллективного Запада.