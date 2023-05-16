$79.10+1.9086.09+1.84

В МИД РФ указали на жесткие методы США для сохранения гегемонии

Американские власти используют методы государственного терроризма в попытке сохранить свою гегемонию в мире, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина.

В МИД РФ указали на жесткие методы США для сохранения гегемонии
© ТАСС

По его словам, такие методы Вашингтон использует также в Центрально-Азиатском регионе. По словам дипломата, Соединенные Штаты пытаются «цепляться за ускользающую позицию единоличного ментора». Он отметил, что Америка не стесняется использовать для этого любые методы.

Также замминистра указал, что против России западные страны развернули агрессию во всех сферах.

До этого Галузин говорил, что Украина превратилась в расходный материал политики коллективного Запада.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова призвала Запад прекратить травлю всего русского. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель поддержкой Киева создали террористическое государство. Он обратил внимание на теракт в Санкт-Петербурге, где было совершено покушение на военного корреспондента Владлена Татарского.

В МИД России ответили на слова Макрона о «геополитическом поражении РФ»

21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий