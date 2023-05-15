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МИД России прокомментировал поставки западного оружия Украине

Замглава МИД России Александр Грушко прокомментировал поставки странами Запада военной помощи Украине. Комментарий доступен на сайте ведомства.

В МИД России объяснили поставки западного оружия Украине
© МИД РФ/ТАСС

По его словам, Запад поставляет оружие Украине, чтобы снять с себя ответственность за случившийся кризис.

«Продолжающаяся безоглядная накачка фашиствующего киевского режима вооружениями – единственный способ снять с себя ответственность за кризис, в который они погрузили многие страны и регионы своей бездумной политикой натравливания соседей друг на друга. Ведь отказ от такой геополитической близорукости был бы равнозначен признанию ими своих ошибок, а на это на Западе пойти никак не могут», – считает Грушко.

Он также добавил, что российская сторона «уже привыкла» к заявлениям руководства стран Запада «о скорой и чуть ли не неизбежной победе киевского режима, о практически рухнувшей под тяготами санкций российской экономике, о якобы международной изоляции России». При этом дипломат считает, что подобные слова являются попыткой выдать желаемое за действительное.

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«Чем чаще мы слышим такие "молитвенные заклинания", тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности», – сказал Грушко.

Ранее Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине.

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