В МИД России объяснили поставки западного оружия Украине

МИД России прокомментировал поставки западного оружия Украине
Замглава МИД России Александр Грушко прокомментировал поставки странами Запада военной помощи Украине. Комментарий доступен на сайте ведомства.
По его словам, Запад поставляет оружие Украине, чтобы снять с себя ответственность за случившийся кризис.
«Продолжающаяся безоглядная накачка фашиствующего киевского режима вооружениями – единственный способ снять с себя ответственность за кризис, в который они погрузили многие страны и регионы своей бездумной политикой натравливания соседей друг на друга. Ведь отказ от такой геополитической близорукости был бы равнозначен признанию ими своих ошибок, а на это на Западе пойти никак не могут», – считает Грушко.
Он также добавил, что российская сторона «уже привыкла» к заявлениям руководства стран Запада «о скорой и чуть ли не неизбежной победе киевского режима, о практически рухнувшей под тяготами санкций российской экономике, о якобы международной изоляции России». При этом дипломат считает, что подобные слова являются попыткой выдать желаемое за действительное.
«Чем чаще мы слышим такие "молитвенные заклинания", тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности», – сказал Грушко.
Ранее Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине.