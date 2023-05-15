В МИД России объяснили поставки западного оружия Украине

«Продолжающаяся безоглядная накачка фашиствующего киевского режима вооружениями – единственный способ снять с себя ответственность за кризис, в который они погрузили многие страны и регионы своей бездумной политикой натравливания соседей друг на друга. Ведь отказ от такой геополитической близорукости был бы равнозначен признанию ими своих ошибок, а на это на Западе пойти никак не могут», – считает Грушко.