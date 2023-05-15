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Небензя заявил об открытом подстрекательстве к терроризму со стороны Украины

Постпред РФ при ООН Василий Небензя поинтересовался, почему генсек ООН Антониу Гутерриш и другие представители международных организаций молчат по поводу антироссийских высказываний и действий украинских официальных лиц. Об этом пишет РИА «Новости».

Небензя напомнил, что по заказу властей Украины были убиты журналисты Дарья Дугина, Максим Фомин (Владлен Татарский), ранен писатель Захар Прилепин.

Кроме того, глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о намерении убивать россиян по всей планете, а информационное агентство УНИАН опубликовало опрос, в рамках которого предложило читателям «выбрать» кого из российских общественных и культурных деятелей следует убрать следующим, отметил постпред.

По его мнению, подобные призывы и высказывания являются открытым подстрекательством к совершению террористических актов.

Небензя заявил об отсутствии подвижек в выполнении российской части зерновой сделки

Небензя выразил недоумение тем, что жители США, Франции и других стран, в которых злоумышленники неоднократно совершали теракты, могут мириться с такими словами и действиями Киева.

Кроме того, постпред поинтересовался тем, почему генсек ООН и другие руководители международных организаций не комментируют агрессивные высказывания и поступки властей Украины.

«Как могут молчать об этом Генсекретарь и представители других международных организаций?», - риторически спросил Небензя.

Ранее постпред сообщил о том, что Москва не видит каких-либо подвижек в выполнении российской части продуктовой сделки.

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