Небензя заявил об отсутствии подвижек в выполнении российской части зерновой сделки

Россия не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, Москва не видит «ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки генсекретаря ООН Антониу Гутерриша» уже «без малого год». В частности, Небензя указал, что «Россельхозбанк», который «заточен исключительно на финансовые расчеты по экспортным сельхозоперациям», по-прежнему остается под санкциями.

«Разовые транзакции, которые нам так "щедро" обещают в Вашингтоне и в Брюсселе, просто смехотворны, когда их подают как действенное решение проблемы», — добавил он.