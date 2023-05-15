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Небензя заявил об отсутствии подвижек в выполнении российской части зерновой сделки

Россия не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Небензя заявил об отсутствии подвижек в выполнении российской части зерновой сделки
© ТАСС

По его словам, Москва не видит «ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки генсекретаря ООН Антониу Гутерриша» уже «без малого год». В частности, Небензя указал, что «Россельхозбанк», который «заточен исключительно на финансовые расчеты по экспортным сельхозоперациям», по-прежнему остается под санкциями.

«Разовые транзакции, которые нам так "щедро" обещают в Вашингтоне и в Брюсселе, просто смехотворны, когда их подают как действенное решение проблемы», — добавил он.

Также Небензя заявил, что предложенный генсеком ООН пакет «работает только в сфере обслуживания украинского коммерческого экспорта». Российские же поставки блокируются санкциями без «каких-либо перспектив» по их облегчению, которые должны действовать для удобрений и продовольствия, подчеркнул он.

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