$79.10+1.9086.09+1.84

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что денонсация ДОВСЕ назрела и отвечает нацинтересам РФ

Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил глава комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он отметил, что законодатели единогласно рекомендовали принять решение о выходе РФ из соглашения.

Слуцкий: денонсация ДОВСЕ назрела и отвечает нацинтересам РФ
© Пресс-служба филиала ПАО«ИЛ-Авиастар»

«Более чем назревшее решение. ДОВСЕ устарел и последние годы, можно сказать, существовал только на бумаге <…> В 1999 году на саммите в Стамбуле была подписана его адаптированная версия, предполагающая переход от блоковой структуры к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждого государства-участника. Но соглашение об адаптации Договора под надуманными предлогами не было ратифицировано ни одной из стран Североатлантического альянса и так и не вступило в силу», — написал Слуцкий.

Как указал лидер ЛДПР, Россия приняла решение о приостановке участия в ДОВСЕ еще в 2007 году из-за позиции Запада. Он также добавил, что с того времени ситуация с обычными вооружениями в европейском регионе серьезно ухудшилась.

«США и их европейские сателлиты откровенно проводят линию на военную конфронтацию с Россией, поставляя различные виды вооружений марионеточному режиму в Киеве. Окончательный выход из ДОВСЕ и его денонсация в полной мере отвечает национальным интересам обеспечения безопасности России», — подчеркнул Слуцкий.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий