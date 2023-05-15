Слуцкий: денонсация ДОВСЕ назрела и отвечает нацинтересам РФ

«Более чем назревшее решение. ДОВСЕ устарел и последние годы, можно сказать, существовал только на бумаге <…> В 1999 году на саммите в Стамбуле была подписана его адаптированная версия, предполагающая переход от блоковой структуры к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждого государства-участника. Но соглашение об адаптации Договора под надуманными предлогами не было ратифицировано ни одной из стран Североатлантического альянса и так и не вступило в силу», — написал Слуцкий.