Слуцкий: денонсация ДОВСЕ назрела и отвечает нацинтересам РФ

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что денонсация ДОВСЕ назрела и отвечает нацинтересам РФ
Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил глава комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он отметил, что законодатели единогласно рекомендовали принять решение о выходе РФ из соглашения.
«Более чем назревшее решение. ДОВСЕ устарел и последние годы, можно сказать, существовал только на бумаге <…> В 1999 году на саммите в Стамбуле была подписана его адаптированная версия, предполагающая переход от блоковой структуры к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждого государства-участника. Но соглашение об адаптации Договора под надуманными предлогами не было ратифицировано ни одной из стран Североатлантического альянса и так и не вступило в силу», — написал Слуцкий.
Как указал лидер ЛДПР, Россия приняла решение о приостановке участия в ДОВСЕ еще в 2007 году из-за позиции Запада. Он также добавил, что с того времени ситуация с обычными вооружениями в европейском регионе серьезно ухудшилась.
«США и их европейские сателлиты откровенно проводят линию на военную конфронтацию с Россией, поставляя различные виды вооружений марионеточному режиму в Киеве. Окончательный выход из ДОВСЕ и его денонсация в полной мере отвечает национальным интересам обеспечения безопасности России», — подчеркнул Слуцкий.