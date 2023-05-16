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В МИД России ответили на слова Макрона о «геополитическом поражении РФ»

В Министерстве иностранных дел России ответили на заявление Макрона о «геополитическом поражении РФ в конфликте на Украине». Замглавы МИД РФ Александр Грушко в распространенном ведомством комментарии назвал высказывания французского лидера очередной попыткой выдать желаемое за действительное.

В МИД России ответили на слова Макрона о «геополитическом поражении РФ»
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Грушко отметил, что в Москве давно привыкли к заявлениям о «неизбежной победе киевского режима» и «почти рухнувшей под санкциями российской экономики». По его словам, в Москве «такие "молитвенные заклинания"» понимают как свидетельства того, что политические элиты европейских стран убеждают самих себя «в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности».

Слова Макрона о «зависимости» России от КНР Грушко расценил как попытку любыми путями рассорить старых друзей. Заместитель министра считает, что западные страны хотят «выкручивать руки государствам глобального Юга и Востока», чтобы те забывали о собственных национальных интересах ради «геополитических амбиций бывших «хозяев мира». По словам дипломата, политикам на Западе просто придется принять крепкие отношения России и Китая.

Ранее Макрон заявил о «геополитическом поражении России на Украине» и о якобы формирующейся зависимости Москвы от Пекина.

Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией

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