Канцлер ФРГ Олаф Шольц перешел границу, публично выкрикнув «Слава Украине» на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

«Олаф Шольц перешел четкую границу, проведенную до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий: публично выкрикнул нацистское приветствие», — написала она.

По словам Захаровой, «"Слава Украине!" это лозунг, кричалка нацистов». Дипломат также указала, что российская сторона неоднократно напоминала об этом на международных брифингах и в материалах в социальных сетях.

«На немецкие политические элиты давит тяжесть коррупционных скандалов. Выход из ситуации германские политики нашли необычный удачно зигануть, прогнувшись перед Вашингтоном», — заключила Захарова.