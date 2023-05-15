В России сообщили об уничтожении 99 процентов химоружия в мире

Глава делегации РФ на сессии в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Кирилл Лысогорский заявил, что в мире уничтожено 99 процентов известных запасов химоружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Пятую сессию конференции, посвященной действию Конвенции о запрещении химического оружия, проведут в Гааге с 15 по 19 мая. Российскую делегацию на сессии возглавил Лысогорский - замминистра промышленности и торговли РФ.

Он назвал впечатляющими успехи ОЗХО, добившейся уничтожения почти 99 процентов химоружия странами, которые подписали конвенцию.

Лысогорский подчеркнул, что химоружие было уничтожено «поддающимся проверке образом», а предприятия по его производству демонтированы.

Однако США до сих пор «откладывают полную химическую демилитаризацию страны», отметил он и призвал Вашингтон как можно скорее уничтожить оставшиеся химические арсеналы.

Конвенцию о запрещении химического оружия открыли для подписания в 1993 году в Женеве, к ней присоединилось большинство стран мира.

В сентябре 2017 года российские власти объявили об уничтожении последнего химического боеприпаса. Сообщалось, что в целом страна избавилась от почти 40 тысяч тонн химоружия.