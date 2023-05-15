Путин упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев

— Внести в указ президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 690 «О приеме в гражданство России в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы», — говорится на официальном портале правовой информации.

Напомним, что в конце сентября 2022 года Путин подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранцев, поступивших на военную службу в стране. Из документа следует, что на получение российского паспорта могут претендовать те иностранные граждане, которые как минимум шесть месяцев участвовали в боевых действиях или же получили увечья.