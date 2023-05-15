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Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для иностранцев, служащих в ВС РФ

Иностранцы, которые заключили в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в российской армии, смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Путин упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев
© РИА Новости

— Внести в указ президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 690 «О приеме в гражданство России в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы», — говорится на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Напомним, что в конце сентября 2022 года Путин подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранцев, поступивших на военную службу в стране. Из документа следует, что на получение российского паспорта могут претендовать те иностранные граждане, которые как минимум шесть месяцев участвовали в боевых действиях или же получили увечья.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

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