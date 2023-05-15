Путин высоко оценил работу Москальковой за прошедший год

"Татьяна Николаевна, направлений очень много. И ни одно из них нельзя назвать второстепенным. У вас эта работа идет очень активно, хочу за это поблагодарить вас и ваших коллег, которые на местах непосредственно с людьми работают. Мы будем обязательно продолжать эту работу и помогать вам в достижении тех целей, ради которых и создан институт уполномоченного по правам человека", - заверил глава государства, выслушав представленный Москальковой ежегодный доклад на встрече в понедельник.