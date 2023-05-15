Путин высоко оценил работу Москальковой за прошедший год
Президент России Владимир Путин поблагодарил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и ее коллег в регионах за активную работу, заверив, что омбудсменам и далее будут оказывать всевозможную помощь в выполнении их задач.
"Татьяна Николаевна, направлений очень много. И ни одно из них нельзя назвать второстепенным. У вас эта работа идет очень активно, хочу за это поблагодарить вас и ваших коллег, которые на местах непосредственно с людьми работают. Мы будем обязательно продолжать эту работу и помогать вам в достижении тех целей, ради которых и создан институт уполномоченного по правам человека", - заверил глава государства, выслушав представленный Москальковой ежегодный доклад на встрече в понедельник.
Омбудсмен, в частности, рассказала о поддержке семей участников специальной военной операции, решении социальных вопросов, ситуации в колониях. Затрагивались и другие темы.
Уполномоченный по правам (омбудсмен; швед. ombudsman - представитель чьих-либо интересов) - должностное лицо, которое следит за обеспечением и соблюдением прав и свобод граждан органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и должностными лицами. В России в настоящее время действуют четыре института уполномоченных: по правам человека, по правам ребенка, по защите предпринимателей, по правам студентов.