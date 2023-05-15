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В Кремле прокомментировали новости о болезни Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления о здоровье главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что официальных заявлений о проблемах Лукашенко со здоровьем белорусские власти не делали.

«Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», - заявил представитель Кремля.

СМИ обратили внимание, что Лукашенко не появлялся на публике с 9 мая. Глава Белоруссии присутствовал на параде в честь Дня Победы в Москве, но не был на неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами.

Когда Путин и приглашенные политики шли по дороге в Александровский сад, Лукашенко рядом с ними не оказалось, по данным РИА Новости, он отправился возлагать цветы к Могиле Неизвестного солдата на электромобиле.

В Госдуме сообщили о болезни у Лукашенко

Позже Лукашенко пришел на церемонию возложения цветов в Минске, но не выступил с традиционной речью.

14 мая на мероприятии в честь Дня флага, герба и гимна Белоруссии вместо Лукашенко выступил премьер-министр Роман Головченко.

15 мая замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко заболел, но деталей не привел. Он отметил, что «там ничего такого сверхъестественного нет и это не ковид».

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