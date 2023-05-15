В Кремле прокомментировали новости о болезни Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления о здоровье главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что официальных заявлений о проблемах Лукашенко со здоровьем белорусские власти не делали.
«Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», - заявил представитель Кремля.
СМИ обратили внимание, что Лукашенко не появлялся на публике с 9 мая. Глава Белоруссии присутствовал на параде в честь Дня Победы в Москве, но не был на неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами.
Когда Путин и приглашенные политики шли по дороге в Александровский сад, Лукашенко рядом с ними не оказалось, по данным РИА Новости, он отправился возлагать цветы к Могиле Неизвестного солдата на электромобиле.
Позже Лукашенко пришел на церемонию возложения цветов в Минске, но не выступил с традиционной речью.
14 мая на мероприятии в честь Дня флага, герба и гимна Белоруссии вместо Лукашенко выступил премьер-министр Роман Головченко.
15 мая замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко заболел, но деталей не привел. Он отметил, что «там ничего такого сверхъестественного нет и это не ковид».