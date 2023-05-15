Песков: Россия с уважением отнесется к выбору народа Турции

"Конечно, мы с большим интересом и с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа. Но в любом случае мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться", - сказал представитель Кремля.