Песков: Россия с уважением отнесется к выбору народа Турции

Песков заявил, что Россия с уважением отнесется к выбору народа Турции
Россия с большим интересом наблюдает за приходящими в эти дни новостями из Турции, где накануне прошли президентские и парламентские выборы. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы с большим интересом и с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа. Но в любом случае мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться", - сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Анкары носит истинно взаимовыгодный характер и отвечает интересам народов двух стран.
По его словам, Турция сильная суверенная страна, которая в состоянии обеспечить проведение транспарентных выборов и не допустить незаконных действий.