В России сообщили об отсутстствии очереди из машин на границе с Грузией после отмены виз

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 мая. /ТАСС/. Очереди из легкового транспорта не наблюдается на границе России с Грузией после отмены визового режима. Такие данные приводятся на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Согласно сведениям о загруженности автомобильных пунктов пропуска, на КПП "Верхний Ларс" нет очереди из легковых машин, не было и накануне, 14 мая. За сутки в Россию из Грузии въехали 1 167 машин, выехали - 843.

Перед пунктом пропуска выезда из России ожидают 400 большегрузов, въезда в страну - 457.