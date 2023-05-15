В России сообщили об отсутстствии очереди из машин на границе с Грузией после отмены виз
ВЛАДИКАВКАЗ, 15 мая. /ТАСС/. Очереди из легкового транспорта не наблюдается на границе России с Грузией после отмены визового режима. Такие данные приводятся на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.
Согласно сведениям о загруженности автомобильных пунктов пропуска, на КПП "Верхний Ларс" нет очереди из легковых машин, не было и накануне, 14 мая. За сутки в Россию из Грузии въехали 1 167 машин, выехали - 843.
Перед пунктом пропуска выезда из России ожидают 400 большегрузов, въезда в страну - 457.
Граждане Грузии с понедельника могут посещать Россию без оформления виз. Действовавший с 2000 года для грузинских граждан визовый режим отменен указом президента РФ Владимира Путина от 10 мая.