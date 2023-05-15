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В Кремле ответили на заявление Макрона о зависимости России от Китая

Москва категорически не согласна с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия потерпела «геополитическое поражение» в конфликте на Украине, на которое указывает ее зависимость от КНР. На заявление французского лидера ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле ответили на заявление Макрона о зависимости России от Китая
© Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля отметил, что такая риторика Макрона свидетельствует о неправильном понимании сути взаимоотношений Москвы и Пекина.

«Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем носят характер стратегического особенного партнерства и это не связано с какой-то зависимостью кого-то», — подчеркнул Песков.

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