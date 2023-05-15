В Кремле ответили на заявление Макрона о зависимости России от Китая

Москва категорически не согласна с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия потерпела «геополитическое поражение» в конфликте на Украине, на которое указывает ее зависимость от КНР. На заявление французского лидера ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.