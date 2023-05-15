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Песков призвал ориентироваться на официальную информацию по здоровью Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны Минска еще не было официальных предложений по встрече белорусского лидера Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в Кремле состоянием здоровья президента Белоруссии, Песков отметил, что считает нужным ориентироваться на официальную информацию.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Отмечалось, что несколько дней подряд политик пропускает официальные мероприятия. По данным журналистов, Лукашенко заболел — вероятно, подхватил ОРВИ после участия в мероприятиях на 9 Мая в Москве.

По словам источника белорусского издания «Наша Нiва», Лукашенко заболел гриппом. Близкий к «лукашенковскому протоколу» собеседник заявил журналистам, что в окружении политика «распространяется версия о вирусе». Он добавил, что «еще несколько [близких к Лукашенко] человек заболело и свалилось с ног». Газета «Московский комсомолец» сообщает, что белорусский лидер с 9 мая на все значимые мероприятия отправлял своих прямых представителей.

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