Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны Минска еще не было официальных предложений по встрече белорусского лидера Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в Кремле состоянием здоровья президента Белоруссии, Песков отметил, что считает нужным ориентироваться на официальную информацию.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Отмечалось, что несколько дней подряд политик пропускает официальные мероприятия. По данным журналистов, Лукашенко заболел — вероятно, подхватил ОРВИ после участия в мероприятиях на 9 Мая в Москве.