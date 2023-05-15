В России отреагировали на планы Запада расширить санкции

Расширяя санкции, на Западе пытаются закрыть все возможности, чтобы в Европу не поступали наши энергоресурсы. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировала на планы G7 («Большой семерки») ужесточить антироссийские ограничения первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она также высказалась о целях и последствиях санкций.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 на саммите в Японии планируют объявить о новых санкциях против энергетического сектора России, а также об ограничениях экспорта.

Видео дня

Расширение антироссийских санкций обусловлено тем, что на Западе видят пути их обхода со стороны стран, для экономики которых это критично, полагает Журова. Таким образом они, видимо, хотят уже окончательно «добить» Европу, предположила она.

Цели санкционной политики

«Не знаю, почему они сами же это делают против себя. Они же анализировали ситуацию, мы же преодолеваем санкции, находим пути, чтобы экономика не рухнула, начинаем внутренне развиваться, для нас это тоже хорошо. Они пытаются тоже самое сделать: у них будет более дорогой газ или еще что-то, в то же время и они как-то адаптируются, чтобы снизить эти траты. Им кажется, что кто здесь кого победит. При этом ни одна страна совсем на бок от санкций не легла», — высказалась парламентарий.

Собеседница «Ленты.ру» также указала на то, что в странах, против которых вводились санкции, в частности Куба, Ирак, Сирия, не сменили руководителей и правительство. «Почему посчитали, что такое с Россией будет? Почему решили не то, что правительство сменить, а диктовать нам условия? Наш народ готов, чтобы кто-то им что-то со стороны так жестко диктовал? Они думают, что за счет санкций они смогут добиться результата? Конечно, нет. Любой народ не хочет, чтобы его таким образом, напрямую и под давлением заставляли меняться», — прокомментировала депутат.

Возможные меры

Если даже будет принято решение о запрете практически всего экспорта в Россию за исключением некоторых товаров, а также полный запрет на импорт российского трубопроводного газа туда, где ранее были сокращены поставки, наша экономика не будет дестабилизирована, считает Журова.

Депутат также отметила, что закрыть от сотрудничества с Россией весь мир невозможно, и поставки могут экспортироваться через третьи страны. «Будет, наверное, товар дороже, но они же не решат задачу, которую они ставят», — добавила она.

Ранее стало известно, что Евросоюз и страны «Большой семерки» планируют заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее лишь сократила поставки. Кроме того, ЕС и «Семерка» хотят предотвратить «повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие». Аналогичные меры в отношении российских нефтепроводов.