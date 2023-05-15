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В Совфеде прокомментировали заявление Шольца о мире на Украине на условиях России

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев осудил в своем Telegram-канале высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил о неприемлемости достижения мира на Украине на условиях России.

По его мнению, такие заявления являются вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством, а также ориентируют Украину на продолжение конфликта.

Он также напомнил о словах главы украинской военной разведки, который заявил о «убийстве русских в любой точке мира до полной победы Украины». Бондарев подчеркнул, что Россия выступает за мир и безопасность, однако не позволит навязывать мирное соглашение на неприемлемых для нее условиях.

Он также отметил, что одним из национальных интересов России является уничтожение военной инфраструктуры и нацистского режима в Украине.

Ранее Шольц заявил, что Украина готова к миру, однако она не пойдет на «замороженный конфликт» и мир, продиктованный Россией.

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