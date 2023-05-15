Путин встретится с Москальковой

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может встретиться с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом в понедельник, 15 мая, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близких к аппарату омбудсмена.

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По их информации, Москалькова представит главе государства ежегодный доклад о деятельности уполномоченного. Если встреча пройдет в ближайшие дни, то уже 17 мая она с этим докладом выступит в Госдуме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что скоро Москалькова должна представить президенту свой отчет за прошлый год. «Встреча готовится. Сообщим своевременно», — заявил он. Москалькова не ответила на вопросы издания.

11 мая Путин провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Днем ранее, 10 мая, Путин встречался с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.