Сергей Рябков: Запад пошел по пути конфронтации с Россией

В понедельник, 15 мая, Совет Госдумы назначит дату рассмотрения законопроекта о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). На минувшей неделе Комитет нижней палаты по международным делам рекомендовал принять документ в первом чтении уже в ближайший вторник. Распоряжение о выходе из Договора подписал Президент России Владимир Путин. Официальным представителем главы государства при рассмотрении парламентом этого вопроса назначен замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат рассказал в интервью «Парламентской газете» об истории Договора, причинах его денонсации и будущем контроля над вооружениями.

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- Россия приостановила действие ДОВСЕ и связанных с ним международных договоров еще в 2007 году. В 2015 году Россия объявила о приостановке своего участия в заседаниях Совместной консультативной группы по Договору. Почему Москва решила денонсировать его только сейчас?

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- Ситуация вокруг ДОВСЕ сложилась парадоксальная. Старый Договор, заключенный в 1990 году, уже давно перестал соответствовать реальности. В нем до сих пор фигурирует, например, Прибалтийский военный округ СССР. В то же время подписанное в 1999 году Соглашение о его адаптации так и не вступило в силу из-за США и других стран НАТО, требовавших за это от нас неких уступок. Параллельно альянс расширялся на восток, обходя при этом договорные ограничения. Приостановив в 2007 году действие ДОВСЕ, а не выйдя из него, мы оставили открытой дверь для восстановления жизнеспособности режима контроля над обычными вооружениями. У стран Запада было более чем достаточно времени для того, чтобы проявить здравый смысл. Но они предпочли пойти по пути дальнейшего расширения НАТО и конфронтации с Россией.

События последних месяцев — отказ Хельсинки и Стокгольма от неприсоединения к военным союзам, прием Финляндии в альянс и воплощенная в соответствующем соглашении реальная перспектива появления американских войск на финской территории, т.е. на нашей границе, причем вне ограничений по ДОВСЕ — лишили нас возможности и дальше оставаться в Договоре.

- Как денонсация Договора повлияет на безопасность в Европе?

- На нее уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к нам действия стран НАТО и их клиентов. ДОВСЕ многие годы фактически не работал, поэтому наш выход из него ситуацию ухудшить не может. В то же время исчезнут иллюзии у тех, кто еще надеялся вернуть Россию в Договор. ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придется теперь признать и на Западе.

- В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант соглашения, соответствующий новым реалиям, однако его не ратифицировала ни одна из стран НАТО. Почему они не захотели этого делать? Чем они это объяснили?

- Им не дали этого сделать американцы. Формальный предлог — требование, чтобы Россия сперва выполнила свои «стамбульские обязательства». Мы выполнили те их положения, которые касались обычных вооруженных сил, но американцы продолжали «двигать штангу ворот» все дальше и дальше. И в какой-то момент мы поняли, что этот поток требований бесконечен, потому что Соглашение об адаптации Вашингтону просто не нужно. Оно, например, заставило бы США показывать нам переброски своих войск через Европу в зону Персидского залива, а они тогда как раз готовили агрессию против Ирака. Ну и, разумеется, главным для них было выдавить Россию из «ближнего зарубежья». Поняв, что достичь этих целей не удастся, они фактически опрокинули адаптированный ДОВСЕ.

- Предлагает ли сейчас какая-либо из сторон новый вариант подобного соглашения? Имеется ли какое-либо предложение у России?