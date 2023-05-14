$79.98+0.8887.16+1.08

В Анкаре сторонники оппозиции вышли на стихийный митинг

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Сторонники турецкой оппозиции вышли в воскресенье вечером на стихийный митинг в Анкаре, чтобы выразить поддержку своему кандидату на президентских выборах Кемалю Кылычдароглу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю собралось от 30 до 50 человек с турецкими флагами, они также выкрикивали лозунги в поддержку НРП и ее председателя Кылычдароглу. Как признались в беседе с корреспондентом ТАСС некоторые участники митинга, они уже начали праздновать "победу Кылычдароглу над [действующим президентом Реджепом Тайипом] Эрдоганом", хотя подсчет голосов еще не закончился.

После вскрытия 2/3 урн Эрдоган продолжает лидировать на президентских выборах в Турции, набирая 51,23% голосов. Кандидат от оппозиции получает 43,05%.

Президентские и парламентские выборы в Турции прошли в воскресенье, избирательные участки работали с 08:00 до 17:00 мск. Правом голоса обладают 64 млн граждан. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - Эрдоган, Кылычдароглу и кандидат от Альянса АТА Синан Оган. Для победы надо набрать более 50% голосов, в противном случае 28 мая состоится второй тур. В парламентских выборах участвуют 36 партий, часть из которых объединилась в альянсы для повышения шансов получить больше мест в парламенте.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий