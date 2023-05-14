АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Сторонники турецкой оппозиции вышли в воскресенье вечером на стихийный митинг в Анкаре, чтобы выразить поддержку своему кандидату на президентских выборах Кемалю Кылычдароглу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю собралось от 30 до 50 человек с турецкими флагами, они также выкрикивали лозунги в поддержку НРП и ее председателя Кылычдароглу. Как признались в беседе с корреспондентом ТАСС некоторые участники митинга, они уже начали праздновать "победу Кылычдароглу над [действующим президентом Реджепом Тайипом] Эрдоганом", хотя подсчет голосов еще не закончился.

После вскрытия 2/3 урн Эрдоган продолжает лидировать на президентских выборах в Турции, набирая 51,23% голосов. Кандидат от оппозиции получает 43,05%.

Президентские и парламентские выборы в Турции прошли в воскресенье, избирательные участки работали с 08:00 до 17:00 мск. Правом голоса обладают 64 млн граждан. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности.