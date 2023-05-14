В Госдуме сообщили о болезни у Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел. Об этом сообщил первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин в беседе с изданием «Подъем».
По его словам, в проблемах со здоровьем у белорусского лидера ничего «сверхъестественного нет».
«Это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске», — подчеркнул Затулин, однако не назвал заболевание Лукашенко.
Ранее стало известно, что Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. На мероприятии обращение президента зачитал премьер-министр республики Роман Головченко.