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В Госдуме сообщили о болезни у Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел. Об этом сообщил первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин в беседе с изданием «Подъем».

В Госдуме сообщили о болезни у Лукашенко
© РИА Новости

По его словам, в проблемах со здоровьем у белорусского лидера ничего «сверхъестественного нет».

«Это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске», — подчеркнул Затулин, однако не назвал заболевание Лукашенко.

Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии

Ранее стало известно, что Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. На мероприятии обращение президента зачитал премьер-министр республики Роман Головченко.

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