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В Совфеде предложили отменить решение о передаче Крыма УССР

Нужно официально отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР. С таким предложением выступил сенатор от полуострова Сергей Цеков, его цитирует РИА Новости.

В Совфеде предложили отменить решение о передаче Крыма УССР
© РИА Новости

«Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право. Все спекуляции на международном уровне вокруг статуса Крыма должны быть раз и навсегда пресечены», — сказал политик.

По его мнению, отменять решение о передаче Крыма УССР важно с учетом «лжи, которая исходит от государственных лиц Украины».

Ранее глава крымского парламента Владмир Константинов заявил, что президиум парламента полуострова инициирует вопрос отмены принятого в 1954 году решения о передаче полуострова УССР. Акт 1954 года политик назвал незаконным.

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Крымская область входила в состав РСФСР до 19 февраля 1954 года. Затем президиум Верховного совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Инициатором стал советский лидер Никита Хрущев, который долгое время работал на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.

Впоследствии Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, прошедшего после государственного переворота на Украине. Киев, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и заявили об аннексии полуострова. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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