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Песков заявил о блестящем будущем отношений России и Армении

Партнерские отношения России и Армении имеют глубокие исторические корни и блестящее будущее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Песков заявил о блестящем будущем отношений России и Армении
© РИА Новости

По его словам, особые партнерские отношения сложились исторически и не должны прерываться в будущем.

«Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее», - сказал Песков.

При этом он отметил, что «есть определенные чувствительные моменты». Россия придерживается трехсторонних документов, подписанных два года назад. Они являются основой для урегулирования кризиса вокруг Карабаха.

Ранее СМИ сообщили, что секретарь СБ Армении заявил, что в Ереване обсуждали вопрос с выходом из ОДКБ.

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