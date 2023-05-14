Песков заявил о блестящем будущем отношений России и Армении

Партнерские отношения России и Армении имеют глубокие исторические корни и блестящее будущее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, особые партнерские отношения сложились исторически и не должны прерываться в будущем.

«Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее», - сказал Песков.

При этом он отметил, что «есть определенные чувствительные моменты». Россия придерживается трехсторонних документов, подписанных два года назад. Они являются основой для урегулирования кризиса вокруг Карабаха.