$77.20+1.3284.25+1.36

В Кремле считают безальтернативными трехсторонние соглашения по Карабаху

Москва придерживается исполнения трехсторонних документов по Нагорному Карабаху, которые были подписаны Россией, Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

В Кремле считают безальтернативными трехсторонние соглашения по Карабаху
© Российская Газета

"Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих", - подчеркнул он.

Песков также сказал, что между Россией и Арменией по-прежнему складываются партнерские продвинутые отношения, имеющие глубокие исторические корни. Он убежден, что они имеют блестящее будущее.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий