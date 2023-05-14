В Кремле считают безальтернативными трехсторонние соглашения по Карабаху
Москва придерживается исполнения трехсторонних документов по Нагорному Карабаху, которые были подписаны Россией, Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих", - подчеркнул он.
Песков также сказал, что между Россией и Арменией по-прежнему складываются партнерские продвинутые отношения, имеющие глубокие исторические корни. Он убежден, что они имеют блестящее будущее.