Зеленского призвали уйти в отставку из-за его слов о Путине

Пользователи Twitter возмутились словам президента Украины Владимира Зеленского, сказанные им в интервью итальянским СМИ о том, что ему не о чем разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

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В частности, один из них написал: «Зеленский действительно хочет подождать, пока никого не останется, прежде чем вести переговоры? Может лучше подать в отставку?».

Второй пользователь при этом предположил, что не удивится, если Запад после таких слов «даст этому человеку Нобелевскую премию мира».

«Они спросили не того человека. Этот вопрос следовало задать Байдену и его команде. Это произойдет только тогда, когда они моргнут», – уверен ещё один юзер.

Ещё один читатель считает, что переговоры всё равно состоятся, только между Россией и США: «Может вы и не будете говорить, но Москва и Вашингтон будут».

«Ему нужно как можно скорее закончить конфликт, а не делать такие заявления», – резюмировали пользователи Twitter.