Володин озаботился наличием «наливаек» в домах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram, что получает множество жалоб от россиян по поводу работы магазинов, круглосуточно продающих алкоголь. По его словам, владельцы заведений маскируют их то под обычные продовольственные магазины, то под кафе, чтобы избежать ответственности. Он решил выяснить у своих подписчиков, как они относятся к круглосуточной продаже спиртного.

Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых «наливаек»: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе, — подчеркнул Володин.

Согласно результатам опроса в Telegram-канале Володина, 82% проголосовавших считают нужным запретить продажу спиртного в ночное время. 9% высказались против ограничений, еще 9% заявили, что им все равно.